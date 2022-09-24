МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Товарные интервенции рекордного масштаба, которые были санкционированы президентом Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, привели к тому, что США остались с рекордно низкими стратегическими резервами нефти за без малого 40 лет накануне вероятной турбулентности на мировых топливных рынках, пишет издание The Wall Street Journal. Энергетический кризис в Европе продлится дольше зимы, считают аналитики

В стратегическом резерве по состоянию на 16 сентября было примерно 427 миллионов баррелей нефти — это минимальный показатель с 1984 года.

С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей, по миллиону баррелей в сутки на протяжении полугода, госрезерв уменьшился на 155 миллионов баррелей, впервые начиная с 1983 года оказавшись меньше коммерческих запасов в стране.

Розничные цены на бензин на фоне товарных интервенций отступили от исторических максимумов и снижались почти сто дней. Накануне галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда от 14 июля, который составлял 5,016 доллара.

Политические оппоненты Байдена, в том числе бывший президент Дональда Трампа, обвиняют демократическую администрацию в использовании запасов нефти, которые предназначены на случай стихийных бедствий или войн, с целью набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.

По мнению экспертов, решение опустошить стратегический резерв было принято в ответ на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Ее поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как в свое время прогнозировало Международное энергетическое агентство, а всего на 400-450 тысяч баррелей по сравнению с периодом, предшествовавшим конфликту на Украине.

Отмечается, что более серьезный провал, к которому Соединенные Штаты подойдут без комфортного уровня резервов, возможен, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт российской нефти.