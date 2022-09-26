В США выросло число действующих нефтяных и газовых буровых установок
Baker Hughes: число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США растет вторую неделю
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе выросло вторую неделю подряд. Вместе с тем по итогам месяца общее число установок может снизиться второй месяц кряду, поскольку перебои в цепочке поставок и ускорение инфляции продолжают негативно отражаться на добыче. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 17-23 сентября выросло на 1 единицу, до 764 единиц.
Число буровых установок на 243 единицы, или 47%, выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе увеличилось на 3 единицы, до 602 единиц. Число газовых буровых установок сократилось на 2 единицы, до 160 единиц.
В августе число нефтяных и газовых буровых установок снизилось после роста в течение 24 месяцев. По итогам сентября число нефтегазовых установок также может снизиться.
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