СМИ: Эрдоган обсудил с Путиным "шаги в вопросе строительства АЭС" в Турции
РИА Новости: Эрдоган и Путин "планируют предпринять шаги" по строительству АЭС на Черном море
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным строительство АЭС на берегу Черного моря, в Синопе. Об этом сообщает РИА Новости.
Эрдоган заявил: "Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. С господином Путиным мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения", — сказал Эрдоган журналистам.
https://1prime.ru/energy/20220929/838290524.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.