МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным строительство АЭС на берегу Черного моря, в Синопе. Об этом сообщает РИА Новости. Эрдоган заявил о стремлении Турции стать членом ШОС

Эрдоган заявил: "Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. С господином Путиным мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения", — сказал Эрдоган журналистам.