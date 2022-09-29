МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Французская энергетическая TotalEnergies изучает вариант выделения своих канадских активов, занимающихся нефтеносными песками, в отдельную компанию, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. TotalEnergies остановила работу крупнейшего НПЗ во Франции

"TotalEnergies заявила в среду, что рассматривает возможность выделения своих операций добычи на нефтеносных песках в Канаде и листинга новой компании на фондовой бирже Торонто", — сообщает агентство. По словам гендиректора компании Патрика Пуянне, которые приводит агентство, по итогам года эти активы принесут доход в виде денежного потока в размере 1,5 миллиардов долларов.

Нефтеносные пески Канады содержат одни из самых больших в мире запасов нефти, но они более "углеродоемки" и в основном более дороги, чем традиционная нефтяная добыча во всем мире. При этом выделение запланировано в связи тем, что эти активы "не соответствуют стратегии снижения выбросов" компанией углеводородов в атмосферу, поясняет агентство.

TotalEnergies заявила, что предложение будет вынесено на голосование акционеров на следующем ежегодном общем собрании в мае. Компания планирует выделить 24,58% акций TotalEnergies в Suncor Energy на севере Альберты и 50% своих акций в Surmont, управляемой Conoco Phillips, а также деятельность, связанную с торговлей.

По расчетам агентства, новая компания будет производить чуть более 100 тысяч баррелей нефти в день, что делает ее сопоставимой по размеру с базирующейся в Калгари MEG Energy.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.