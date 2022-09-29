Министры энергетики ЕС обсудят регулирование цен в пятницу, заявил источник
Источник в ЕС: министры энергетики могут согласовать регулирование цен в пятницу
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне высоких цен на энергию, на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сообщил журналистам источник в ЕС.
"Завтра министры, я надеюсь, согласуют регулирование", — сказал он.
Источник также добавил, что министры будут обсуждать дополнительные меры в энергетике. "Будет (дискуссия — ред.) о дальнейших необходимых мерах", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20220929/838297455.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.