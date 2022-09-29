БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне высоких цен на энергию, на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сообщил журналистам источник в ЕС. Большинство стран ЕС призвали к вводу потолка цен на газ, сообщил источник

"Завтра министры, я надеюсь, согласуют регулирование", — сказал он.

Источник также добавил, что министры будут обсуждать дополнительные меры в энергетике. "Будет (дискуссия — ред.) о дальнейших необходимых мерах", — сказал он.