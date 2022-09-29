КАИР, 29 сен — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака четвёртый месяц подряд фиксирует снижение доходов от экспорта нефти, в августе они составили около 9,7 миллиардов долларов, следует из опубликованной ведомством статистики. ОПЕК+ может сократить добычу нефти в ноябре, сообщил Reuters

"Совокупный объем экспорта сырой нефти в августе составил 101 миллион 859 тысяч 528 баррелей, доходы — 9 миллиардов 688 миллионов 903 тысячи долларов", — цитирует агентство INA заявление миннефти.

Средняя цена на нефть за отчетный период достигла 95 долларов за баррель, также указано в релизе.

Доходы Ирака от экспорта нефти в июле составили около 10,6 миллиардов долларов при средней цене на уровне 103,6 доллара за баррель. В июне Ирак получил 11,355 миллиарда долларов при средней цене нефти в 112,21 доллара за баррель.

При этом экспорт нефти в мае принес Ираку рекордную за 50 лет сумму — 11,477 миллиарда долларов при средней стоимости барреля на уровне 112,19 доллара.