МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Европа своими действиями сама перекрыла российский газовый кран, приняв санкции против России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Сербия ждет ухудшения в европейской экономике из-за цен на газ

"Большинство стран ЕС опасаются предстоящей зимы, но реальный кризис наступит в следующий отопительный сезон", — рассказал автор статьи Грегор Ухлиг.

Вся Европа сейчас озабочена принятием мер по поддержке предприятий и людей перед надвигающейся зимой, однако мало кто говорит о следующем отопительном сезоне, ведь именно тогда станет ощутим реальный энергетический кризис, поясняет он.

Политики в панике набирают много долгов, чтобы влить деньги в программы по сдерживанию роста цен, пишет DWN. Например, в Италии господдержка составляет три процента от ВВП страны, однако напечатанные в огромном количестве деньги не решат проблему нехватки энергоресурсов.

Во Франции делают ставку на атомные электростанции, которые собираются ввести в эксплуатацию в следующем году, однако и там политики обеспокоены не предстоящей зимой, а следующей.

Автор статьи поясняет, что завершения энергокризиса не стоит ждать по ряду причин. Наиболее важный аспект — это объемы газа в газохранилищах. В случае, если зима окажется очень холодной, то к весне хранилища окажутся пустыми. Важно отметить, что в 2022 году их заполняли именно российским газом, поставки которого Москва приостановила из-за западных санкций. Теперь Европа вынуждена искать альтернативные поставки голубого топлива. Однако аналитики уверены, что дополнительные объемы газа маловероятно появятся на мировом рынке. Il Giornale: Caroli прекратила работу из-за роста тарифов на свет и газ

Важно упомянуть о недавнем инциденте на "Северных потоках", которые, по мнению в том числе некоторых западных лиц, были организованы США. Это новая причина переживать за энергетическую обеспеченность Европы.

Продолжительность энергокризиса с истечением времени только сильнее ударит по европейским государствам, так как закрытый ими же российский газовый кран только подтолкнул их на новые вызовы и борьбу между собой, чтобы обеспечить себя энергоресурсами в условиях тотального дефицита энергетического ассортимента. "Результатом этого станет общий дефицит в 2023 году», — заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.