МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты вполне вероятно могут быть причастны к ЧП на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2, заявил профессор экономики Колумбийского университета в эфире телеканала Bloomberg. В МИД России не исключили новых заседаний Совбеза ООН по "Северным потокам"

По его словам, за подрывом трубопроводов с высокой долей вероятности могут стоять США и Польша. Однако высказывания профессора не устроили ведущих программы, и они потребовали предъявить хоть какие-то доказательства своим словам.

Сакс утверждал, что в Гданьске (Польша) располагаются военные вертолеты США, которые как раз совершали полеты в этой зоне. Решающим аргументом стала угроза США "покончить с "Северным потоком".

Профессор также упомянул высказывания госсекретаря Штатов Энтони Блинкена о "больших возможностях" после аварии на газопроводах.

30 сентября экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что за ЧП на "Северный потоках" стоят либо Соединенные Штаты, либо Великобритания, а обвинения в сторону Москвы он и вовсе назвал "абсурдными", так как России невыгодно уничтожать настолько дорогостоящий проект.

Более того, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин накануне заявлял, что у СВР есть в распоряжении косвенные доказательства причастности Запада к взрывам на "Северных потоках". А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прямо назвал США главным выгодополучателем от взрывов на "Севпотоках".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на то, что вывод из строя газопроводов позволит США нарастить поставки СПГ в Европу, тем самым назвав Штаты основным бенефициаром ЧП.

ЧП на "Северных потоках" произошли в понедельник, 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию о ЧП у Дании, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".