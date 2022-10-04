МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Пользователи китайского новостного портала Гуаньча обвинили власти Швеции в попытке обмана из-за перекрытия морского пространства в районе ЧП на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", построенных Россией для экспорта углеводородов в Германию. СМИ раскрыло цель саботажа на "Северных потоках"

По мнению читателей, действия Швеции можно объяснить попыткой вступить в НАТО. Поэтому, пишет один из пользователей, этой скандинавской стране "пришло время доказать свою верность: уничтожить одни улики и подложить другие!"

"Вы слишком хорошо о них думаете. Они не просто избавятся от улик, но и подставят Россию!" — добавляет другой читатель.

"Результаты расследования: взрывала Россия. Следователь получил Нобелевскую премию по научной фантастике", — шутит третий.

По мнению другого читателя, если в расследовании не будет принимать участие Москва, то это станет "очевидным мошенничеством".

"Главные подозреваемые — США, Великобритания и Польша", — заключают читатели и добавляют, что приводили в действие, безусловно, Вашингтон и Лондон. Однако, по их мнению, Швеция является страной, которая инициировала начало процедуры по вступлению в военный альянс НАТО. Поэтому "Стокгольм "вскоре сможет "найти доказательства" причастности России", — отмечают читатели.

Накануне, 3 октября, представители прокуратуры Швеции сообщили об оцеплении морского пространства в районе утечки из газопроводов. По заявлению структуры, это необходимо для проведения уголовного расследования. Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября Балтийском море около острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли ЧП на газопроводах, кружил вертолет американских ВМС. Позднее — 10 и 19 сентября — они повторили полеты над газопроводами. Потом американцы были в зоне взрывов в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о полетах над определенным участком акватории.

ЧП на "Северных потоках", были выявлены в прошлый понедельник, 26 сентября, сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор первого "Северного потока" Nord Stream AG, это беспрецедентная авария и сроки ремонта трубопроводов оценить невозможно. Власти Германии и Дании заявляли, что причиной ЧП могли послужить диверсии. В Кремле ситуацию с "СП" и "СП2" назвали актом международного терроризма. Как заявил президент России Владимир Путин, "англосаксам уже мало санкций", поэтому они начали уничтожать общеевропейскую энергетическую инфраструктуру. Краснов назвал виновных в разрушении "Северных потоков"

Ранее во вторник, 4 октября, береговая охрана Швеции сообщила, что утечка газа на "Северном потоке — 2" продолжается. Этот трубопровод так и не был запущен в эксплуатацию и поставки газа в Германию — как это планировалось при строительстве объекта — не происходило. Однако прошлой осенью, на финальной стадии работ, в трубу был закачен технический газ, для создания необходимого для экспорта сырья давления.