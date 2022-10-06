Европа боится не зря. Чьи "уши" торчат из-за диверсии на "Северном потоке"
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Норвегия и ее газовые контрагенты не зря усилили охрану трубопроводов и прочих объектов нефтегазовой инфраструктуры: после сокращения российских поставок норвежский газ остается "последней надеждой Европы" пережить грядущую зиму. Опасаться, прежде всего, стоит новых диверсий со стороны Соединенных Штатов.
Диверсия на газопроводах "Севернй поток" и "Северный поток — 2" окончательно лишила Европу возможности импортировать российский газ в больших объемах. Трубопроводы, проложенные по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию могли обеспечить 20% всех потребностей Европы в газе. Nord Stream, компания-оператор "Северного потока", сообщила, что нанесенный ущерб сейчас оценить невозможно, но повреждения очень серьезные, и на их устранение потребуется много времени.
Власти Германии, Дании и Швеции также склоняются к тому, что газопроводы были повреждены в результате диверсии.
"Вся имеющаяся информация, по мнению федерального правительства, указывает на то, что мы имеем дело с умышленным актом диверсии", — заявила пресс-секретарь немецкого правительства Кристина Хаффманн.
СПАСЕНИЕ ПРИХОДИТ ИЗ НОРВЕГИИ
Сейчас поставки газа из России в Европу осуществляются только по двум маршрутам — через ГТС Украины и по газопроводу "Турецкий поток". В конце марта из-за нежелания Польши платить за газ в российских рублях "Газпром" прекратил поставки по газопроводу "Ямал — Европа".
В последнем публичном выступлении глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что до начала специальной операции на Украине на Россию приходился 41% импорта газа в ЕС, а сейчас всего 7,5%. Сократить зависимость от России удалось благодаря поставкам норвежского газа и американского СПГ.
Таким образом, Россия перестала быть крупнейшим поставщиком природного газа в Европейский союз (ЕС), уступив первенство Норвегии. Именно норвежский газ помогает Европе преодолеть последствия сокращения поставок из России.
Эта страна сейчас обеспечивает 25% потребностей ЕС в газе. Еще летом после сокращения поставок из России правительство Норвегии обещало увеличить добычу газа в этом году до рекордного уровня — 122 млрд куб. м. Тогда власти Норвегии и ЕС достигли и договоренностей об увеличении поставок газа в ЕС.
В прошлом году в Норвегии было добыто свыше 113 млрд куб. м. Из этого объема 111,45 млрд куб. м было экспортировано по существующим подводным трубопроводам в страны ЕС и Великобританию.
ВЕЛИКОБРИТАНИИ НУЖЕН НОРВЕЖСКИЙ ГАЗ
Именно британцы являются одними из основных потребителей норвежского "голубого топлива". В стране опасаются, что зимой 2022-23 годов из-за конфликта на Украине и дефицита газа в Европе проблемы коснутся и Туманного Альбиона.
"На рынке газа Великобритании может возникнуть чрезвычайная ситуация", — сообщил британский регулятор Ofgem в письме энергетической компании SSE, которое оказалось в распоряжении компании радиовещательной корпорации BBC.
SSE владеет в Великобритании четырьмя ТЭС и поставляет электроэнергию крупным промышленным предприятиям. Энергетическим компаниям Великобритании грозят штрафные санкции, если они допустят сбои в поставках электроэнергии потребителям. Более того, регулятор предупредил, что невыполнение обязательств перед потребителями грозит энергетическим компаниям банкротством. Британские ТЭС обеспечивают примерно 30% внутренних потребностей страны в электроэнергии.
Помимо производства электроэнергии природный газ в больших объемах используется на предприятиях тяжелой промышленности, производства удобрений и отопления жилых.
Лондон не может гарантировать бесперебойное энергоснабжение предстоящей зимой, несмотря на возобновление работы выведенных из эксплуатации угольных ТЭС и намерение разрешить добычу сланцевого газа.
Для предотвращения дефицита новый британский премьер-министр Лиз Трасс пытается заключить контракты на дополнительные поставки газа с Норвегией, Катаром и другими газодобывающими странами. В среду некоторые западные СМИ сообщили о возможности заключения долгосрочного контракта на поставку газа с Норвегией уже на следующей неделе.
Великобритания обладает собственными ресурсами газа на шельфе Северного моря. В прошлом году собственная добыча снизилась до 34,6 млрд куб. м. Этого объема недостаточно для обеспечения внутреннего спроса, который в прошлом году достиг 77 млрд куб. м. Недостающие объемы — 42,4 млрд куб. м — поступили из-за рубежа: около 28 млрд куб. м из Норвегии и 14,4 млрд куб. м в виде СПГ из Катара, США, России и других стран.
ОСНОВНОЙ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
Таким образом, норвежский газ остается буквально "последней надеждой Европы". Сразу после поступления сообщений о диверсии Норвегия значительно усилила меры безопасности на своих объектах нефтегазовой инфраструктуры, которые расположены в Северном море и на побережье страны. Норвежская армия при поддержке полиции и отрядов местной самообороны начали патрулирование объектов нефтегазовой инфраструктуры на суше, а морской флот вместе с приданной авиацией взяли под охрану добывающие платформы и трубопроводы в Северном море.
Британия также собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей.
Ряд западных экспертов уверены, что меры норвежских властей, направленные на обеспечение безопасности объектов нефтегазовой инфраструктуры — особенно подводных газопроводов в Германию — являются оправданными. Однако опасаться следует не Россию, которую огульно обвиняют некоторые силы в Европе, а США — союзника Норвегии по НАТО.
США заинтересованы в сокращении трубопроводных поставок газа в Европу — американский СПГ не может конкурировать с трубопроводным газом по цене и доступности.
В этом году поставки американского СПГ в Европу значительно выросли. По данным мониторинга движения СПГ-танкеров, в прошлом месяце США поставили в Европу 87 партий СПГ совокупным объемом 6,3 млн т по сравнению с 6,25 млн т месяцем ранее. С января по июль этого года средний объем поставок превышал 7 млн т/мес.
Благодаря рекордным поставкам американского СПГ в Европу, США добились сокращения дефицита торгового баланса. В августе дефицит составил $67,4 млрд — на $3,1 млрд меньше, чем в июле.
Это произошло благодаря росту объемов поставок и подорожанию газа. В этом году цена газа на европейском рынке значительно превысила цену на азиатском рынке, тогда как раньше была значительно ниже благодаря российским трубопроводным поставкам.
Больше других от диверсий на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" пострадает немецкая экономика. Германия до начала специальной операции была крупнейшим потребителем российского газа.
Благодаря большим объемам закупок она закупала газ в России дешевле, чем прочие европейские страны. Из-за энергетического кризиса инфляция в Германии достигла двузначных показателей, а в экономика страны погрузилась в рецессию. Напрашивается лишь один вывод: Белый дом пустил в расход Германию, за которой последует весь ЕС.
https://1prime.ru/energy/20221006/838377421.html