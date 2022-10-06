МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Норвегия и ее газовые контрагенты не зря усилили охрану трубопроводов и прочих объектов нефтегазовой инфраструктуры: после сокращения российских поставок норвежский газ остается "последней надеждой Европы" пережить грядущую зиму. Опасаться, прежде всего, стоит новых диверсий со стороны Соединенных Штатов. США придумали, как "выдоить" Европу ради своей прихоти

Диверсия на газопроводах "Севернй поток" и "Северный поток — 2" окончательно лишила Европу возможности импортировать российский газ в больших объемах. Трубопроводы, проложенные по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию могли обеспечить 20% всех потребностей Европы в газе. Nord Stream, компания-оператор "Северного потока", сообщила, что нанесенный ущерб сейчас оценить невозможно, но повреждения очень серьезные, и на их устранение потребуется много времени.

Власти Германии, Дании и Швеции также склоняются к тому, что газопроводы были повреждены в результате диверсии.

"Вся имеющаяся информация, по мнению федерального правительства, указывает на то, что мы имеем дело с умышленным актом диверсии", — заявила пресс-секретарь немецкого правительства Кристина Хаффманн.

СПАСЕНИЕ ПРИХОДИТ ИЗ НОРВЕГИИ

Сейчас поставки газа из России в Европу осуществляются только по двум маршрутам — через ГТС Украины и по газопроводу "Турецкий поток". В конце марта из-за нежелания Польши платить за газ в российских рублях "Газпром" прекратил поставки по газопроводу "Ямал — Европа".

В последнем публичном выступлении глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что до начала специальной операции на Украине на Россию приходился 41% импорта газа в ЕС, а сейчас всего 7,5%. Сократить зависимость от России удалось благодаря поставкам норвежского газа и американского СПГ.

Таким образом, Россия перестала быть крупнейшим поставщиком природного газа в Европейский союз (ЕС), уступив первенство Норвегии. Именно норвежский газ помогает Европе преодолеть последствия сокращения поставок из России.

Эта страна сейчас обеспечивает 25% потребностей ЕС в газе. Еще летом после сокращения поставок из России правительство Норвегии обещало увеличить добычу газа в этом году до рекордного уровня — 122 млрд куб. м. Тогда власти Норвегии и ЕС достигли и договоренностей об увеличении поставок газа в ЕС.

В прошлом году в Норвегии было добыто свыше 113 млрд куб. м. Из этого объема 111,45 млрд куб. м было экспортировано по существующим подводным трубопроводам в страны ЕС и Великобританию.

ВЕЛИКОБРИТАНИИ НУЖЕН НОРВЕЖСКИЙ ГАЗ

Именно британцы являются одними из основных потребителей норвежского "голубого топлива". В стране опасаются, что зимой 2022-23 годов из-за конфликта на Украине и дефицита газа в Европе проблемы коснутся и Туманного Альбиона.

"На рынке газа Великобритании может возникнуть чрезвычайная ситуация", — сообщил британский регулятор Ofgem в письме энергетической компании SSE, которое оказалось в распоряжении компании радиовещательной корпорации BBC.

SSE владеет в Великобритании четырьмя ТЭС и поставляет электроэнергию крупным промышленным предприятиям. Энергетическим компаниям Великобритании грозят штрафные санкции, если они допустят сбои в поставках электроэнергии потребителям. Более того, регулятор предупредил, что невыполнение обязательств перед потребителями грозит энергетическим компаниям банкротством. Британские ТЭС обеспечивают примерно 30% внутренних потребностей страны в электроэнергии.

Помимо производства электроэнергии природный газ в больших объемах используется на предприятиях тяжелой промышленности, производства удобрений и отопления жилых.

Лондон не может гарантировать бесперебойное энергоснабжение предстоящей зимой, несмотря на возобновление работы выведенных из эксплуатации угольных ТЭС и намерение разрешить добычу сланцевого газа.

Для предотвращения дефицита новый британский премьер-министр Лиз Трасс пытается заключить контракты на дополнительные поставки газа с Норвегией, Катаром и другими газодобывающими странами. В среду некоторые западные СМИ сообщили о возможности заключения долгосрочного контракта на поставку газа с Норвегией уже на следующей неделе. "Зальют дешевой нефтью": ОПЕК+ поставил крест на планах Запада

Великобритания обладает собственными ресурсами газа на шельфе Северного моря. В прошлом году собственная добыча снизилась до 34,6 млрд куб. м. Этого объема недостаточно для обеспечения внутреннего спроса, который в прошлом году достиг 77 млрд куб. м. Недостающие объемы — 42,4 млрд куб. м — поступили из-за рубежа: около 28 млрд куб. м из Норвегии и 14,4 млрд куб. м в виде СПГ из Катара, США, России и других стран.

ОСНОВНОЙ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

Таким образом, норвежский газ остается буквально "последней надеждой Европы". Сразу после поступления сообщений о диверсии Норвегия значительно усилила меры безопасности на своих объектах нефтегазовой инфраструктуры, которые расположены в Северном море и на побережье страны. Норвежская армия при поддержке полиции и отрядов местной самообороны начали патрулирование объектов нефтегазовой инфраструктуры на суше, а морской флот вместе с приданной авиацией взяли под охрану добывающие платформы и трубопроводы в Северном море.

Британия также собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей.

Ряд западных экспертов уверены, что меры норвежских властей, направленные на обеспечение безопасности объектов нефтегазовой инфраструктуры — особенно подводных газопроводов в Германию — являются оправданными. Однако опасаться следует не Россию, которую огульно обвиняют некоторые силы в Европе, а США — союзника Норвегии по НАТО.

США заинтересованы в сокращении трубопроводных поставок газа в Европу — американский СПГ не может конкурировать с трубопроводным газом по цене и доступности.

В этом году поставки американского СПГ в Европу значительно выросли. По данным мониторинга движения СПГ-танкеров, в прошлом месяце США поставили в Европу 87 партий СПГ совокупным объемом 6,3 млн т по сравнению с 6,25 млн т месяцем ранее. С января по июль этого года средний объем поставок превышал 7 млн т/мес.

Благодаря рекордным поставкам американского СПГ в Европу, США добились сокращения дефицита торгового баланса. В августе дефицит составил $67,4 млрд — на $3,1 млрд меньше, чем в июле.

Это произошло благодаря росту объемов поставок и подорожанию газа. В этом году цена газа на европейском рынке значительно превысила цену на азиатском рынке, тогда как раньше была значительно ниже благодаря российским трубопроводным поставкам.

Больше других от диверсий на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" пострадает немецкая экономика. Германия до начала специальной операции была крупнейшим потребителем российского газа.

Благодаря большим объемам закупок она закупала газ в России дешевле, чем прочие европейские страны. Из-за энергетического кризиса инфляция в Германии достигла двузначных показателей, а в экономика страны погрузилась в рецессию. Напрашивается лишь один вывод: Белый дом пустил в расход Германию, за которой последует весь ЕС.