МОСКВА, 3 октября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа не справляется с задачей по отказу от природного газа - первое осеннее похолодание вызвало резкий рост потребления вопреки увещеваниям властей об экономии. Это признает, в том числе, профильный регулятор Германии. В чем причина и чем это обернется зимой, решил выяснить "Прайм". "Беспрецедентные повреждения": что случилось с "Северными потоками"

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Европа "провалила" свой первый экзамен по энергосбережению, и нет признаков, что она лучше справится с проблемами, которые возникнут перед ней в январе. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Несмотря на активный импорт сжиженного природного газа (СПГ), нацеленный на замену поставок из России, Европе необходимо сократить потребление, причем существенно, если она действительно собирается пережить зиму. Одного только увеличения поставок будет недостаточно, настаивает журналист.

В разных странах ЕС удалось добиться различных показателей снижения потребления, но Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала уменьшить потребность участников объединения в природном газе в среднем на 10-15%. Германия и некоторые другие страны, которые ранее в значительной степени зависели от российского газа, должны сократить потребление еще больше, на 20%.

При фиксированных ориентирах по объемам сокращения потребляемого энергоносителя более теплая зима облегчит стоящую перед Европой задачу. Однако более холодная зима — намного сложнее. И в любом случае Европе необходимо потреблять меньше газа, чем в 2021 году и в среднем за последние пять лет, заявил Блас.

До сих пор высокие цены вынуждали европейские промышленные предприятия сокращать потребление. В некоторых случаях, особенно в химическом секторе, некоторые компании просто остановили производство. В результате спрос на газ в Европе к настоящему времени на 20% ниже привычного уровня.

Когда же на континент обрушилось первое осеннее похолодание, домохозяйства и небольшие компании в Германии увеличили потребление газа на 14,5% в сравнении со средним показателем за пять лет, отметил обозреватель Bloomberg. Глава Федерального сетевого агентства страны (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер назвал эти цифры "отрезвляющими". Расход энергоносителя вырос по причине падения температур в северо-западной Европе ниже средних за 30 лет уровней, которые более типичны для середины октября.

Таким образом, европейские страны явно нуждаются в дополнительных объемах топлива. Однако в условиях стратегии отказа от поставок из России, диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и общего дефицита энергоносителя на мировых рынках Европа явно выбирает наиболее болезненный для себя вариант — резкое сокращение потребления.

ПРОСТО КЛИНИКА

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов указывает на полный отрыв энергетической политики Евросоюза от здравого смысла. Он напомнил про расследование против бывшего главы немецкой компании Wintershall, который позднее возглавлял австрийскую OMV. "Компания OMV уволила его в прошлом году, а потом провела расследование на тему, не наносило ли ущерба компании сотрудничество с "Газпромом" — изумляется специалист. — То есть вы зарабатывали колоссальные деньги, получали газ в нужных объемах по вполне комфортным ценам. Пусть фрау Бербок не в курсе, но это было. А теперь оказывается, получение энергоносителей в нужных объемах по комфортным ценам — чуть ли не преступление. Все перевернулось с ног на голову. Я раньше думал, что главная задача — это бороться с энергетической бедностью, а теперь получается, главная задача — вообще отказываться от энергопотребления. Как заявил недавно господин Макрон, лучший вид энергии — это непотребленная энергия. Это официальная идеология ЕС. На мой взгляд, конечно, это уже клинический идиотизм". Европа лишилась последнего шанса на спокойную зиму

"Идет полное разрушение рыночных механизмов, и я согласен, что в случае с газом в чистом виде — попытки построить какую-то "социалистическую" экономику в Евросоюзе, — иронизирует Симонов. — Причем это подается как нечто временное, но мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное".

А по факту Еврокомиссия просто перетягивает на себя колоссальные полномочия, указывает глава ФНЭБ.

Комментируя энергетическую политику ЕК, стремящейся ограничить потребление газа в Европе и установить предельные цены на объемы из России, соглашается, что логика брюссельских чиновников не поддается пониманию.

"Это когнитивный диссонанс, — говорит специалист. — Вроде, не обидно, но и не очень понятно нам, экономистам".

"В восьмидесятые годы нам не были выгодны эти "гронингенские" контракты, — вспоминает профессор департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев. — Они выглядели как очень симпатичные, Советский Союз какие-то деньги получал. На самом деле, они не были выгодными, потому что никто не считал экономику проекта".

Тем не менее сопротивление этим газопроводам было очень серьезное. "Есть статья 1982 года в New York Times на эту тему про то, как все европейские страны скинулись на газопроводы, потому что нужен был дешевый газ, — рассказывает специалист. — Советский газ. Только его стеснялись называть советским, его называли не "российским", не "советским", его называли "сибирским". И он был нужен для того, чтобы сбить цену на норвежский и алжирский".

Теперь наблюдается обратная ситуация — Россию оттесняют с тем, чтобы она не конкурировала с Катаром, Норвегией, Алжиром и США, а между тем европейцы получают природный газ по три тысячи долларов за тысячу кубометров, рассуждает Григорьев.

ЗАПАСЫ И СПГ

Общий объем газовых хранилищ в Европе составляет чуть больше 100 млрд кубометров. Этого хватит примерно на два месяца потребления — в зависимости от того, насколько теплой или холодной окажется зима. Они были во многом заполнены за счет российского газа, когда еще были поставки по "Северному потоку", сейчас же страны могут приобретать газ на спотовом рынке. Источники разнообразны — трубопроводный газ из Азербайджана, Норвегии, поставки по дну Средиземного моря из Алжира, и, разумеется, СПГ.

При этом цены на споте сегодня составляют 2000-3000 долларов за тысячу кубометров. Даже скидка, если она есть, не отменяет необходимости приобретать объемы, существенно более дорогие в сравнении с трубопроводным газом.

Интересно, что даже дорогой СПГ в моменте дешевле, чем цена на споте. Удорожание срочных контрактов на ключевом европейском хабе, Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, не транслируется на 100% в стоимость СПГ, который прибывает в ЕС. "Особенно это касается южной Европы, получающей СПГ и трубопроводный газ из Алжира по контрактным ценам", — уточняет главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. В северо-западной Европе цены выше, но в любом случае СПГ продается с существенной скидкой к "месячному" контракту.

ТЕСТ ПРОВАЛЕН

Сложность в том, что оперативное замещение выпавших из европейского энергобаланса российских объемов невозможно по каким угодно ценам — такого количества свободного газа одномоментно в мире просто нет.

Таким образом, Европе в условиях острой нехватки природного газа и его дороговизны предстоит готовиться к чрезвычайно сложной зиме. Ни заполненные на 90% хранилища, ни судорожные закупки СПГ, дефицит которого Европа в некоторой степени может компенсировать готовностью приобретать его по любым ценам, не гарантируют комфортного прохождения отопительного сезона. А подрыв "Северных потоков" резко снижает пространство для маневра Европы в вопросах диверсификации поставок природного газа в обозримой перспективе. И если в ближайшие два месяца обеспечение заветным энергоносителем практически гарантировано вне зависимости от конъюнктуры рынка СПГ, то в дальнейшем европейским потребителям, придется, по-видимому, уповать на милость природы в виде теплой зимы.