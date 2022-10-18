ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp подтвердила РИА Новости свой уход из России и назвала "экспроприацией" прекращение своего участия во флагманском проекте "Сахалин-1". Правительство постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-1"

В ответе на запрос агентства компания заявила, что российское правительство "в одностороннем порядке" ликвидировало ее долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

"Я могу подтвердить, что мы безопасно вышли из России после экспроприации… Двумя указами российское правительство в одностороннем порядке ликвидировало наше участие в "Сахалине-1", и проект был передан российскому оператору", — написал пресс-секретарь Exxon Mobil.

Компания не уточняет, получила ли она компенсацию за активы, стоимость которых оценивается более чем в 4 миллиарда долларов, и собирается ли опротестовывать потери через международный арбитраж.

Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие участники "Сахалина-1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

В результате в октябре президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.