МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мексика продолжает реализацию совместных с российским "Лукойлом" и итальянской Eni проектов по разработке месторождений, но информации о возможных новых проектах в энергетической сфере нет, заявила мексиканский посол в России Норма Пенсадо. Финская почта отказалась от сотрудничества с дочерней компанией "Лукойла"

"Что касается энергетического сектора, как вы знаете, российская компания "Лукойл" выиграла несколько тендеров и во взаимодействии с итальянской компанией Eni занимается разработкой нескольких месторождений в Мексике", — сказала она журналистам.

"Эти проекты, которым уже несколько лет, они продолжаются. Пока у нас нет сведений о каких-то новых проектах", — добавила Пенсадо.

"Лукойл" начал работать в Мексике в июле 2015 года, когда вошел в проект разработки блока "Аматитлан", в котором владеет долей в 75%. Компания совместно с Eni участвует в разработке Блоков 10, 12 и 28 на шельфе Мексиканского залива. А в феврале нынешнего года "Лукойл" приобрел 50% в Блоке 4, который разрабатывает в партнерстве с нефтегазовой PetroBal (входит в мексиканский конгломерат GrupoBAL).