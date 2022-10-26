МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. ExxonMobil сделала два новых нефтяных открытия на блоке Stabroek, расположенном примерно в 120 милях от берега Гайаны — государства на северо-восточном побережье Южной Америки, говорится в релизе компании. В Saudi Aramco рассказали о последствиях введения потолка цен на нефть

"ExxonMobil сегодня объявила о двух открытиях на скважинах Sailfin-1 и Yarrow-1 на блоке Stabroek на шельфе Гайаны, пополнив свой обширный портфель возможностей для разработки. С 2015 года компания ExxonMobil сделала более 30 открытий на этом блоке и наращивает темпы разработки и добычи на шельфе, которые значительно превышают средние по отрасли", — говорится в сообщении.

"Скважина Sailfin-1 обнаружила примерно 312 футов (95 метров) нефтеносных песчаных коллекторов и была пробурена на глубине 4 616 футов (1 407 метров). Скважина Yarrow-1 обнаружила примерно 75 футов (23 метра) нефтеносных песчаных коллекторов и была пробурена на глубине 3 560 футов (1 085 метров). Обе скважины были пробурены буровым судном Stena Carron", — также уточняется в релизе.

Добыча на уже реализуемых проектах Exxonmobil на шельфе Гайаны — Liza Phase 1 и Liza Phase 2 — сейчас выше проектной мощности, в третьем квартале составила в среднем почти 360 тысяч баррелей в сутки. Третий проект, Payara, планируется запустить к концу 2023 года, а четвертый, Yellowtail, — в 2025 году. "В настоящее время ExxonMobil добивается экологического разрешения для пятого проекта — Uaru", — добавляет компания. По ее прогнозом, к концу десятилетия мощность добычи нефти в Гайане превысит один миллион баррелей в сутки.

Площадь блока Stabroek составляет 26,8 тысячи квадратных километров, 45% проекта принадлежит аффилированной с ExxonMobil Esso Exploration and Production Guyana Limited, Hess Guyana Exploration владеет 30%, CNOOC Nexen Petroleum Guyana — 25%.