МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Идея ограничить цены на нефть и газ стала очередным примером того, как быстро в Европе реализуются "абсурдные идеи из США", заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин. Сечин заявил, что у Европы нет технологий для реализации энергоперехода

По его словам, такая мера станет покушением на основы рынка и суверенитета, она вводит принцип "правильных" и "неправильных" стран.

"То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным", — рассказал бизнесмен в ходе Веронского Евразийского экономического форума.

При этом ограничения не затронут Вашингтон, указал Сечин.

Европейская комиссия на прошлой неделе выдвинула ряд мер по снижению цен на газ, предполагающий в том числе совместные закупки топлива в ЕС и создание временного механизма ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF.

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