МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Энергетическая политика президента США Джо Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Один и без нефти: Байдену перестали помогать даже свои

Сечин выступает на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".

"Сегодня энергетическая политика администрации Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели", — сказал бизнесмен.

Сечин напомнил, что 8 ноября пройдут выборы в Конгресс США.