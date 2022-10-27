Сечин заявил, что энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Энергетическая политика президента США Джо Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Сечин выступает на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".
"Сегодня энергетическая политика администрации Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели", — сказал бизнесмен.
Сечин напомнил, что 8 ноября пройдут выборы в Конгресс США.
https://1prime.ru/energy/20221027/838605093.html
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