АЛМА-АТА, 27 окт —ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) в январе-сентябре добыла 16,060 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила пресс-служба компании. Добыча нефти и конденсата России в сентябре выросла на 1,5 процента

"Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ за девять месяцев 2022 года составил 16,060 миллиона тонн нефти, увеличившись на 0,9% по сравнению с годом ранее. Объем добычи попутного и природного газа увеличился на 1,4%, до 5,942 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении.

Доля в добыче нефти на месторождении Тенгиз выросла на 13,6% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, составив 4,302 миллиона тонн. Добыча попутного газа увеличилась на 18,8%, составив 2,394 миллиарда кубических метров. "Увеличение добычи произошло благодаря снятию ограничений в рамках соглашения ОПЕК+", — поясняется в пресс-релизе. Объем добычи нефти на собственных операционных активах КМГ в отчетном периоде уменьшился на 1,5% — до 10,256 миллиона тонн.

Добыча нефти на Кашагане (на долю КМГ) снизилась до 734 тысяч тонн в связи остановкой производственных объектов на морском и наземных комплексах для проведения ремонтно-восстановительных работ после обнаружения утечки газа в августе. Объем добычи попутного газа также снизился и составил 451 миллион кубометров. Добыча нефти и конденсата на Карачаганаке не изменилась в сравнении с предыдущим периодом и составила 768 тысяч тонн. Добыча газа увеличилась на 5,3% и составила 1,479 миллиарда кубометров.

"Снижение объемов добычи нефти и конденсата за девять месяцев этого года обусловлено аварийными отключениями электроэнергии со стороны коммунального предприятия, обслуживающего производственные объекты "Озенмунайгаза", а также естественным падением уровня добычи на некоторых зрелых месторождениях. При этом снижение добычи нефти на операционных активах было частично нивелировано увеличением добычи в размере 3,5% на "Эмбамунайгазе" и 3% на "Мангистаумунайгазе", — отмечается в пресс-релизе.

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.