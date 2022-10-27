МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия готова поставлять Западу и нефть, и газ, но они отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин рассказал, чью сторону занял при разногласиях "Газпрома" и Молдавии

"И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Что отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва "Северных потоков": одна труба работает, 27,5 миллиарда кубометров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь причем? Не хотят — не надо", — сказал президент.

Кроме того, по его словам, Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа (СПГ), поставки пока скромные, но растут.

"Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ, они пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать и дальше. Мы будем развивать это направление", — сообщил Путин.