ДОНЕЦК, 27 окт — ПРАЙМ. Все АЗС в Донецкой Народной Республике работают штатно, топливо доставляется по графику, заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Власти ДНР сообщили об обесточивании бытовых потребителей в Донецке

"Все заправки, как государственные, так и коммерческие, продолжают свою работу в штатном режиме. Топливо доставляется на АЗС согласно графикам", — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

По словам премьера, наблюдаются волнения, связанные с обстрелами и последовавшими за ними пожарами на нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтерске.

"В республику завезено 75 вагонов с топливом, а это порядка 5,5 миллионов литров 92-го и 95-го бензина… Ситуацию контролируем", — добавил Хоценко.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены пять мирных жителей.