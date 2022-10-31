АНКАРА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, потребители не могут отказаться от российского газа, он доступен по цене, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Россия и Турция обсуждают проект газового хаба на экспертном уровне

Он считает, что лозунг "Прекращения закупок газа у России" превратился в миф.

"Получается, что потребители не могут отказаться от доступного по цене российского газа. Рынок есть рынок. Посмотрим, что произойдет в будущем. Если правительства европейских государств готовы отказаться от совершенно ошибочной и саморазрушительной политики санкций, это будет лучше для них. Если нет, то избиратели в этих странах заплатят за это высокую цену, и я уверен, что они смогут сделать правильные выводы из этой ситуации. Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — пояснил Ерхов в интервью турецкой газете Dünya.

Посол также отметил, что Запад любыми средствами пытается заставить Турцию присоединиться к антироссийским санкциям и соответствующие требования уже выдвинуты теми, кто хочет это сделать.

"Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров. Россия не одобряет такие действия, никому не нравятся такие методы. Но, конечно, решение не за нами, его будет принимать Турция, ее правительство, бизнесмены и народ", — сказал он, отвечая на вопрос о том, каково будет отношение России к возможным требованиям ЕС и США по введению Турцией антироссийских санкций.