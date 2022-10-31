МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выступит в понедельник вечером с заявлением по поводу рекордных прибылей крупнейших нефтяных компаний в условиях высоких цен на топливо в стране, сообщила пресс-служба Белого дома. Байдену больше не на кого надеться: как теперь США пополнят запасы нефти

"Президент отреагирует на сообщения последних дней о том, что крупнейшие нефтяные компании собирают рекордные прибыли, отказываясь содействовать снижению цен на автозаправочных станциях для американского народа", — сказано в релизе.

В преддверии выборов в Конгресс 8 ноября Байден пытается обуздать инфляцию и высокие цены на бензин, ответственность за которые он возложил не только на Россию и Саудовскую Аравию, но и американский топливно-энергетический комплекс. Так, лидер США раскритиковал Exxon, которая, по его словам, в третьем квартале заработала 18,7 миллиарда долларов – рекордные в 152-летней истории компании.

Выступление Байдена состоится на 23.30 по московскому времени в Белом доме