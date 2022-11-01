ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пригрозил обложить нефтяные компании дополнительным налогом на сверхприбыли, если они не внесут свой вклад в борьбу с дороговизной топлива. Администрацию Байдена заподозрили в нецелевом использовании резервов нефти

"Если они этого не сделают, то будут платить более высокие налоги на избыточную прибыль и столкнутся с дополнительными ограничениями. Моя команда проработает эти и другие доступные нам варианты с конгрессом", — сказал он в телевыступлении.

В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и ее основной компонент – высокие цены на бензин, ответственность за которые он возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию — в связи с решением ОПЕК+ снизить нефтедобычу, но и на американский топливно-энергетический комплекс.

Средняя цена на галлон (около 3,8 литра) бензина в США составляет 3,78 доллара, снижения цены с рекордных 5 долларов начала лета удалось добиться в том числе высвобождением нефти из стратегического резерва, Байден таким образом израсходовал половину запасов. При этом за последний месяц средняя цена снизилась незначительно — лишь на 3 цента, на момент вступления Байдена в должность бензин и вовсе стоил 2,38 доллара за галлон.