МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Белый дом сознательно проводит враждебную политику по отношению к собственному населению, утверждает ведущий Fox News Такер Карлсон. "Американская марионетка". Немцы пришли в ужас от плана Шольца по России

По его мнению, именно поэтому власти США изо всех сил навязывают американцам зеленую повестку и затягивают конфликт на Украине, в результате чего происходит подорожание топлива и тотальное обнищание и постепенная эрозия среднего класса.

Ведущий телеканала подчеркнул, что процветание всей Америки, в конечном счете, зависит от энергии — ведь на ней построена ее экономика потребления.

"Энергия необходима, чтобы произвести вещи и доставить их в ваш дом. Наша высокотехнологическая экономика тоже работает на энергии, по крайней мере значительная ее часть. Фактически энергия — это ключевой элемент во всём, чем американцы зарабатывают на жизнь. Она является таковым в здравоохранении, сельском хозяйстве, СМИ, туризме, строительстве и сфере развлечений. Даже финансовый сектор, который находится в симбиозе с реальной экономикой, в конечном счете зависит от энергии, потому что нельзя давать деньги взаймы предприятиям, если они больше не существуют. А если цены на энергию вырастут достаточно высоко, то предприятия исчезнут", — объяснил Карлсон.

Он сказал, что не может поверить, что, хорошо осознавая то, насколько важна роль энергии в жизни американцев, администрация Байдена намеренно делает ее намного дороже. Ведущий отметил, что "высокие цены на энергоносители разрушат экономику США даже быстрее, чем антиковидные ограничения". Немцам предрекли резкое повышение цен на электроэнергию

"Люди обеднеют. Некоторые из них умрут. Это не догадка. Так все и случится — ведь администрация Байдена захотела поднять цены на энергоносители до такого невиданного уровня, при котором наша экономика рухнет как карточный домик", — констатирует Карлсон.



В итоге в стране с самыми большими извлекаемыми запасами нефти на планете многие американцы еле-еле могут позволить себе топливо, сказал телеведущий. Средние цены на отопление домов выросли на 17 процентов в прошлом году и ещё на 18 процентов в этом.

"Поразительно то, что это действительно не случайность, и не естественный цикл, через который мы проходим — это избранные нами политики и представители власти поступают так с населением Соединенных Штатов. К сожалению, с приходом зимы проблема станет намного хуже", — резюмировал ведущий Fox News.