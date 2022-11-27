МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Белый дом сознательно проводит враждебную политику по отношению к собственному населению, утверждает ведущий Fox News Такер Карлсон.

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По его мнению, именно поэтому власти США изо всех сил навязывают американцам зеленую повестку и затягивают конфликт на Украине, в результате чего происходит подорожание топлива и тотальное обнищание и постепенная эрозия среднего класса. 

Ведущий телеканала подчеркнул, что процветание всей Америки, в конечном счете, зависит от энергии — ведь на ней построена ее экономика потребления.

"Энергия необходима, чтобы произвести вещи и доставить их в ваш дом. Наша высокотехнологическая экономика тоже работает на энергии, по крайней мере значительная ее часть. Фактически энергия — это ключевой элемент во всём, чем американцы зарабатывают на жизнь. Она является таковым в здравоохранении, сельском хозяйстве, СМИ, туризме, строительстве и сфере развлечений. Даже финансовый сектор, который находится в симбиозе с реальной экономикой, в конечном счете зависит от энергии, потому что нельзя давать деньги взаймы предприятиям, если они больше не существуют. А если цены на энергию вырастут достаточно высоко, то предприятия исчезнут", — объяснил Карлсон.

Он сказал, что не может поверить, что, хорошо осознавая то, насколько важна роль энергии в жизни американцев, администрация Байдена намеренно делает ее намного дороже. Ведущий отметил, что "высокие цены на энергоносители разрушат экономику США даже быстрее, чем антиковидные ограничения".

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"Люди обеднеют. Некоторые из них умрут. Это не догадка. Так все и случится — ведь администрация Байдена захотела поднять цены на энергоносители до такого невиданного уровня, при котором наша экономика рухнет как карточный домик", — констатирует Карлсон.

В итоге в стране с самыми большими извлекаемыми запасами нефти на планете многие американцы еле-еле могут позволить себе топливо, сказал телеведущий. Средние цены на отопление домов выросли на 17 процентов в прошлом году и ещё на 18 процентов в этом.

"Поразительно то, что это действительно не случайность, и не естественный цикл, через который мы проходим — это избранные нами политики и представители власти поступают так с населением Соединенных Штатов. К сожалению, с приходом зимы проблема станет намного хуже", — резюмировал ведущий Fox News.