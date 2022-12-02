МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Совет министров Италии одобрил в четверг специальный декрет, который предусматривает принятие срочных мер по спасению крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода Isab в сицилийском городе Приоло, который принадлежит "Лукойлу", сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи. СМИ: Crossbridge возобновила переговоры о покупке НПЗ "Лукойла" в Италии

Продолжение работы НПЗ в Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.

"Премьер-министр Джорджа Мелони выражает удовлетворение в связи с одобрением на Совете министров декрета о защите национальных интересов в стратегических производственных отраслях. Это норма, при помощи которой правительство осуществляет вмешательство, чтобы в том числе гарантировать непрерывность работы на нефтеперерабатывающем заводе Isab в Приоло, который в целом обеспечивает занятость около 10 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

Дворец Киджи подчеркнул, что целью экстренного вмешательства правительства в сложившуюся ситуацию являются также защита "национального стратегического энергетического узла" на Сицилии и сохранение рабочих мест.

Из правительственных источников журналистам стало известно, что декрет предусматривает введение режима "временного управления" на заводе Isab. Согласно этой информации, такое управление может продолжаться 12 месяцев, после чего оно может быть продлено только один раз еще на 12 месяцев. Декрет также предполагает назначение особого "министерского комиссара".

Сенатор Антонио Ничита, занимающийся проблемой НПЗ в Приоло, пояснил журналистам, что при таком "доверительном управлении могут быть подписаны договоры на закупку нероссийской нефти, перезапущены кредитные линии, а также будет разрешена смена собственника с использованием инструмента Golden power".

В интервью, которое в четверг опубликовала газета La Stampa, министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин пояснил, что в связи с ситуацией на НПЗ "Лукойла" правительство рассматривает различные решения. "Одно из них состоит в том, чтобы в ожидании нероссийского покупателя, речь может пойти о государственном вмешательстве с гарантиями", — указал министр.

В четверг британская газета Financial Times сообщила, что американская частная инвестиционная компания Crossbridge Energy Partners возобновила переговоры о покупке НПЗ Isab у "Лукойла", отметив при этом, что любая сделка с этим активом потребует одобрения со стороны правительства Италии.

Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Что касается нефтепродуктов, то эмбарго на них должно начать работать в полную силу с 5 февраля.