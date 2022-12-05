РИМ, 5 дек — ПРАЙМ. Переговоры по продаже принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии находятся в продвинутой стадии и могут быть завершены до конца года, заявил итальянской деловой газета IlSole 24Ore генеральный директор предприятия Евгений Маняхин. НПЗ "Лукойла" в Италии готов работать бесперебойно после введения эмбарго

"Как я уже сказал, мы обсуждаем, и если есть обсуждение, значит, есть идея продажи. Мы думаем, что договор купли-продажи может быть заключен в короткие сроки. Вероятно, до конца этого года", — заявил Маняхин.

Он подчеркнул, что НПЗ "полностью готов работать без перебоев в новых условиях рынка", связанных с введением эмбарго на российскую нефть с 5 декабря. Предприятие, по словам руководителям, готово работать без поставок нефти из России. "Наших резервов достаточно, чтобы поддерживать работу НПЗ в течение нескольких месяцев. Должен отметить, что уже сейчас эта нефть по большей части поступает не из России", — сказал Маняхин, добавив, что оплата поставок в отсутствие кредитных линий от банков ведется за наличные.

Говоря о правительственном декрете со срочными мерами поддержки Isab, директор завода заявил, что возможное введение внешнего управления во главе с Eni может воспрепятстовать продаже НПЗ. Маняхин заявил, что руководство Isab не считает "этот вариант ни справедливым, ни полезным".

"Для нас управление НПЗ не входит в компетенцию государства. Такое решение может способствовать закрытию завода и создать препятствия для его продажи новому владельцу. Поэтому мы надеемся, что итальянское правительство проведет полный анализ, прежде чем принимать такие важные решения", — сказал Маняхин. В Италии одобрили срочные меры по спасению НПЗ "Лукойла"

В четверг совет министров Италии одобрил специальный декрет, предусматривающий срочные меры по спасению этого крупнейшего в стране НПЗ, который обеспечивает около 20% потребности страны в автомобильном топливе. Позже министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо объяснил, что в рамках декрета правительство берет на себя ответственность за временное чрезвычайное управление НПЗ, используя нефтяную компанию, которой могла бы стать Eni. По словам Урсо, в субботу он получил от властей США гарантии, что банки, которые будут финансировать операции в ходе временного управления, не попадут под санкции.

Продолжение работы НПЗ в Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.