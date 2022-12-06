МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Компания Internexco GmbH ("дочка" структуры "Росатома" АО "Техснабэкспорт") и бразильская государственная компания Industrias Nucleares do Brasil заключили контракт на полное обеспечение обогащенным ураном бразильской АЭС "Ангра" в 2023-2027 годах, сообщается в официальном Telegram-канале "Росатома". "Росатом" рассказал, как перекроет потери от срыва Финляндией проекта АЭС

"Контракт стал результатом открытого международного тендера. Это первый в истории госкорпорации долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в латиноамериканском регионе", — подчеркивает "Росатом".

АЭС "Ангра" — единственная атомная электростанция в Бразилии. Она состоит из двух энергоблоков установленной электрической мощностью 640 и 1350 мегаватт соответственно.