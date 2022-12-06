Компания "Росатома" будет обеспечивать бразильскую АЭС ураном
Компания "Росатома" заключила контраккт на обеспечение бразильской АЭС "Ангра" ураном
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Компания Internexco GmbH ("дочка" структуры "Росатома" АО "Техснабэкспорт") и бразильская государственная компания Industrias Nucleares do Brasil заключили контракт на полное обеспечение обогащенным ураном бразильской АЭС "Ангра" в 2023-2027 годах, сообщается в официальном Telegram-канале "Росатома".
"Контракт стал результатом открытого международного тендера. Это первый в истории госкорпорации долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в латиноамериканском регионе", — подчеркивает "Росатом".
АЭС "Ангра" — единственная атомная электростанция в Бразилии. Она состоит из двух энергоблоков установленной электрической мощностью 640 и 1350 мегаватт соответственно.
https://1prime.ru/energy/20221206/839074548.html
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