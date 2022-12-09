РИМ, 9 дек — ПРАЙМ. Катарский фонд GSSG совместно с итальянскими инвесторами выдвинули правительству Италии предложение о покупке принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии, сообщила газета la Repubblica cо ссылкой на участников переговоров.

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Предложение инвесторов, которых возглавляет крупный бизнесмен Ганим бин Саад Аль Саад, было представлено группой консультантов, в которую входит бывший премьер-министр и экс-глава совета министров Италии Массимо Д'Алема.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что "Лукойл" и американская Crossbridge Energy Partners близки к заключению сделки по продаже НПЗ Isab, ее размер может составить чуть менее 1,5 миллиарда евро.

Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.

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В начале декабря совет министров Италии одобрил специальный декрет, предусматривающий срочные меры по спасению этого крупнейшего в стране НПЗ, который обеспечивает около 20% потребности страны в автомобильном топливе. Позже министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо объяснил, что в рамках декрета правительство берет на себя ответственность за временное чрезвычайное управление НПЗ, в частности, к нему может быть привлечена Eni.

Генеральный директор предприятия Евгений Маняхин ранее заявлял итальянским СМИ, что переговоры по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии находятся в продвинутой стадии и могут быть завершены до конца года. Также он сказал, что руководство Isab не считает вариант с внешним управлением "ни справедливым, ни полезным".