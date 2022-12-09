РИМ, 9 дек — ПРАЙМ. Катарский фонд GSSG совместно с итальянскими инвесторами выдвинули правительству Италии предложение о покупке принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии, сообщила газета la Repubblica cо ссылкой на участников переговоров. TotalEnergies вывела своих представителей из совета директоров "Новатэка"

Предложение инвесторов, которых возглавляет крупный бизнесмен Ганим бин Саад Аль Саад, было представлено группой консультантов, в которую входит бывший премьер-министр и экс-глава совета министров Италии Массимо Д'Алема.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что "Лукойл" и американская Crossbridge Energy Partners близки к заключению сделки по продаже НПЗ Isab, ее размер может составить чуть менее 1,5 миллиарда евро.

Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals. Нефть раздора: первые жертвы эмбарго ждут возмездия

В начале декабря совет министров Италии одобрил специальный декрет, предусматривающий срочные меры по спасению этого крупнейшего в стране НПЗ, который обеспечивает около 20% потребности страны в автомобильном топливе. Позже министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо объяснил, что в рамках декрета правительство берет на себя ответственность за временное чрезвычайное управление НПЗ, в частности, к нему может быть привлечена Eni.

Генеральный директор предприятия Евгений Маняхин ранее заявлял итальянским СМИ, что переговоры по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии находятся в продвинутой стадии и могут быть завершены до конца года. Также он сказал, что руководство Isab не считает вариант с внешним управлением "ни справедливым, ни полезным".