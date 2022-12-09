Путин рассказал о разнице в тарифах на энергоносители в Европе и ЕАЭС
Путин заявил, что тарифы на газ в Евросоюзе в десять раз выше, чем в ЕАЭС
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Тарифы на энергоносители в странах ЕАЭС значительно отличаются от цен в других станах, заявил президент России Владимир Путин на саммите в Бишкеке.
По его словам, речь идет "не о каких-то процентах", а о существенной разнице. Так, тариф на газ в ЕС в десять раз выше, чем в ЕАЭС, подчеркнул президент.
Путин также отметил, что государства Евразийского экономического союза ведут активную совместную работу в области энергетики и по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета примут решение учредить энергетический совет, в который войдут руководители профильных ведомств стран-членов объединения.
Путин отметил, что Москва поддерживает такую инициативу.
https://1prime.ru/energy/20221209/839115951.html
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