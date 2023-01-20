МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Власти Колумбии не будут заключать новых контрактов на разведку природного газа и нефти, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Ирене Велес-Торрес. В Эритрее ожидают помощи от России в разведке нефти

"Мы решили, что не будем заключать новые контракты на разведку газа и нефти", — заявила она на круглом столе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По ее словам, подобное решение демонстрирует приверженность Колумбии борьбе с климатическими изменениями.