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Колумбия не будет заключать новые контракты на разведку газа и нефти
Энергетика
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Власти Колумбии не будут заключать новых контрактов на разведку природного газа и нефти, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Ирене Велес-Торрес. "Мы... ПРАЙМ, 20.01.2023
нефть, энергетика, новости, газ, колумбия, энергетика, разведка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Власти Колумбии не будут заключать новых контрактов на разведку природного газа и нефти, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Ирене Велес-Торрес.
"Мы решили, что не будем заключать новые контракты на разведку газа и нефти", — заявила она на круглом столе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
По ее словам, подобное решение демонстрирует приверженность Колумбии борьбе с климатическими изменениями.