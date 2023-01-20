МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" получил лицензии для геологического изучения, разведки и добычи Южно-Паютского, Южно-Ушаковского и Ладукетского участков недр в Красноярском крае, сообщила компания в своем релизе.

"Лукойл получил лицензии для геологического изучения, разведки и добычи Южно-Паютского, Южно-Ушаковского и Ладукетского участков недр, расположенных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, на границе с Ямало-Ненецким автономным округом", — говорится в сообщении.

По данным "Лукойла", суммарные извлекаемые ресурсы участков составляют около 300 миллионов тонн условного топлива. Это один из перспективных и пока малоизученных с точки зрения разведки и добычи полезных ископаемых регионов на севере Красноярского края, уточняет компания.

"Лукойл — Западная Сибирь", дочерняя компания "Лукойла", 5 декабря стала победителем аукционов на два крупных участка углеводородов — Южно-Паютского, Южно-Ушаковского, а в ходе аукциона 15 декабря выиграла право пользования крупным участком недр Ладукетский на Таймыре, заплатит за него более 5 миллиардов рублей.