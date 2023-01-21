МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России: на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой, сообщил американский минфин. Российские власти обсуждают изменение расчета цен на Urals, пишут СМИ

Замглавы ведомства Уолли Адейомо провел в пятницу виртуальную встречу с коллегами из стран, применяющих механизм ограничения цен на российскую нефть, которая поставляется по морю.

"Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение два потолка для продуктов переработки нефти… Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом", — отмечается в сообщении.

Ограничить цены на российские нефтепродукты планируется в феврале — тогда от их закупок откажется Европейский союз и запретит их перевозку морским путем.

Также минфин сообщил, что США вместе с союзниками проведут в марте оценку соответствия ценового потолка на российскую нефть текущим рыночным условиям.

Введенный в декабре потолок на нефть, которая экспортируется по морю, в настоящий момент составляет 60 долларов за баррель.

"Заместители министров (финансов) согласились провести в марте ревизию уровня ценового потолка на нефть. Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках", — говорится в заявлении.