ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Контролируемая республиканцами палата представителей приняла законопроект, который ограничивает президента США в праве распоряжаться стратегическим резервом нефти. Байден заявил, что его усилиями цены на бензин в США достигли минимума

Инициатива обуславливает товарные интервенции в обстоятельствах, не являющихся чрезвычайными, предварительной разработкой плана наращивания нефте- и газодобычи на федеральных землях.

Законопроект поддержал 221 конгрессмен, против высказались 205. Голоса в палате разделились по партийному признаку. Далее документ поступает в сенат, где большинство у демократов, возражающих против инициативы.

Президент Джо Байден в прошлом году задействовал стратегический резерв, чтобы сбить цены на бензин, которые минувшим летом обновляли исторические максимумы.