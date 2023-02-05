МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. С воскресенья вступают в силу новые санкции ЕС против Москвы, и от этого следует ожидать и последствий для Германии, передает RND. Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию

По данным отраслевой ассоциации, в 2022 году Германия покрывала около 12,5 процента своего потребления за счет России — несмотря на боевые действия на Украине. Заменители поступают из США, Западной Европы и арабского региона. Бензин из России не импортируется.

Как отмечается, нельзя исключать подорожания дизельного топлива. По словам

Томаса Паулса из Института немецкой экономики, дизельное топливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если ЕС больше не будет покупать его у России, его придется поставлять издалека, например, из Саудовской Аравии. Вместимость специальных судов ограничена, маршруты длиннее, а перевозки, соответственно, дороже.

Не исключен рост цен на дизельное топливо на автозаправках страны, отмечают эксперты.