МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Разрушительное землетрясение в юго-восточной Турции на первый взгляд не вызвало значимых разрушений нефтегазовой инфраструктуры. Однако некоторые предприятия все же пришлось остановить. Учитывая, что Турция стала важным энергетическим хабом для Европы, все может быть хуже, чем кажется сейчас. Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 403 человек

В ночь на понедельник, 6 февраля, произошло самое сильное с 1939 года землетрясение. Его магнитуда в провинции Кахраманмараш достигала 7,8 балла, оно сопровождалось 32 афтершоками (повторный толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним). В ряде городов страны были разрушены здания и объекты инфраструктуры. Землетрясение также привело к разрушениям в нескольких регионах Сирии, ощущались толчки в столице Ливана Бейруте, на территории Израиля.

Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в середине дня по московскому времени.

На территории юго-востока Турции, по которым бедствие ударило сильнее всего, разрушены больше тысячи зданий. Поврежденные дома продолжают "складываться, как карточные домики".

В сирийском Алеппо были разрушены десятки зданий, в том числе — старинные мечети и памятники архитектуры.

По предварительным данным, в Турции погибли погибло более 1 100 человек, пострадали больше семи тысяч, жертвами землетрясения в Сирии стали больше 400 человек, пострадали почти 1300.

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

Отметим, что из-за наложенных на российскую энергетику беспрецедентных санкций Турция стала одним из ключевых трубопроводных узлов, по которым страны Евросоюза получают критически важное сырье — газ и нефть.

После землетрясения в понедельник на газопроводе в турецкой провинции Хатай прогремел взрыв - повреждены оказались сразу два участка трубы на расстоянии около трех километров друг от друга. Пока пожар на объекте энергетической инфраструктуры не потушен, как сообщила компания Botaş, подачу газа в районе аварии отключили.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк отметил, что газопровод в провинции Хатай имеет региональное значение, взрыв на нем не повлиял на транзит газа через турецкую территорию в другие страны, но поставки были прекращены в некоторые населенные пункты провинции.

ЧУЖИЕ ТРУБЫ

Что касается экспортных трубопроводов Ирака и Азербайджана, которые также проходят через территории юго-востока Турции, они не пострадали в результате первого землетрясения. Как сообщили представители энергетической области страны, нефть по ним продолжает поступать.

"Нефтепровод Киркук — Джейхан, по которому нефть в Турцию поступает из Ирака, и нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан не повреждены, и поток нефти по обоим трубопроводам продолжается после сильного землетрясения в Турции", — передает агентство со слов представителя.

Однако позднее Министерство природных ресурсов иракского Курдистана объявило о приостановке экспорта нефти в Турцию из-за разрушительного землетрясения. Операции на нефтяном терминале Джейхан на юге Турции также были приостановлены. По вопросу дальнейшей работы проводится экстренное совещание.

В другой пострадавшей от землетрясения стране — Сирии — приостановил работу крупнейший нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас. Это было сделано из-за повреждений оборудования. По предварительным подсчетам, на ремонт понадобится не менее 48 часов. "Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки НПЗ для устранения повреждений. Ожидается, что он вернется к работе через 48 часов", — говорится в сообщении министерства.

АЭС АККУЮ

Толчки силой около 3 баллов ощущались на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции. Хотя на первый взгляд повреждений не выявлено, будет проведена диагностика. После этого специалисты решат, можно ли безопасно продолжать стройку, заявила генеральный директор проектной компании "Росатома" "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева.

"Нас всех очень встревожила информация о землетрясении, произошедшем сегодня ночью в центральной Турции. Подземные толчки силой около 3 баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС "Аккую", но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили", — сказала Зотеева.