МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Экспорт топлива благодаря переориентации поставок в дружественные страны останется для российских производителей выгоднее внутреннего рынка даже при текущем потолке цен стран Евросоюза и G7, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Эксперт рассказал, как Европа может покупать топливо из российской нефти

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).

"Для российских НПЗ в 2022 году экспортная цена была выше внутренней, таким образом, премиальность экспортных поставок в любом случае сохранится и при таком потолке цен", — сказала собеседница агентства, заметив, что российские компании "ориентируются на изменение грузопотоков в дружественные страны".

По ее словам, среднемесячная стоимость дизельного топлива на рынках Европы находилась в 2022 году в диапазоне от 756 до 1333 долларов за тонну (порядка 100-180 долларов за баррель в зависимости от плотности топлива).

"Сам потолок не является регулятором поставок, маркером является скидка или премия, о которой договорится российский грузоотправитель с инопокупателем. При этом в договорах купли-продажи российских нефтепродуктов должно отсутствовать какое-либо упоминание о потолке цен", — добавила эксперт.