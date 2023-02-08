БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Введенный потолок цен на российские нефтепродукты нарушит логистические цепочки и приведет к росту цен на топливо на заправках в Европе, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. Запад перестарался: новый "топливный потолок" ударит не по России

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).

"Что касается Европы, я не вижу, как эта спешка найти другие источники (нефтепродуктов) может не повлиять на цены на заправках… Напряженность на рынках приведет к росту цен. Самой непосредственной причиной является нарушение логистических цепочек, на формирование которых ушли десятилетия. Эта "деоптимизация" дорого обойдется и приведет к росту затрат на транспорт, поскольку нефтепродукты будут поставляться не из соседней России, а из намного более дальних регионов", — сказал эксперт РИА Новости.

По словам Эрнста, это может привести к повышению цен на топливо на пять евроцентов за литр на заправках Европы. При этом рост цен будет ограничен в первые четыре — пять месяцев и усилится к концу 2023 года и в 2024 году, поэтому европейские страны должны быстро найти альтернативных поставщиков нефтепродуктов. В частности, ими могут стать США, страны Персидского залива, Турция или Индия, которая может увеличить продажи нефтепродуктов в Европу, перерабатывая купленную у РФ сырую нефть. Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

Кроме того, по мнению эксперта, введение ценового лимита на российские нефтепродукты скажется на ситуации на мировых рынках. "Четверть потребляемого в Европе дизеля все еще поставлялась из России в январе 2023 года, наполовину меньше с начала кризиса на Украине, дневной объем (потребления) на сегодняшний день составляет примерно 450 тысяч баррелей… Эта мера создаст напряженность на мировых рынках и может негативно сказаться на европейских", — полагает Эрнст.

Эксперт выразил мнение, что вместе с этим в долгосрочной перспективе рынок нефти пострадает от недостатка инвестиций в новые месторождения, многие из которых находятся в России.

При этом для российских доходов введение европейскими странами потолка цен на нефтепродукты будет иметь "очень ограниченные" последствия, поскольку помимо стран ЕС в мире есть еще много потенциальных покупателей. Таким образом, эта мера станет, скорее, символической и нанесет больше ущерба самой Европе, а не России, добавил он.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.