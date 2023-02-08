МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Исключения ЕС из потолка цен на топливо показывают, что российские нефть и нефтепродукты в Европе востребованы, а действия политиков ЕС не поддаются логике, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак. Запад перестарался: новый "топливный потолок" ударит не по России

Еврокомиссия разъяснила, что под установленный с 5 февраля потолок цен на российское топливо не подпадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третье стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточняется. В начале документа Еврокомиссия поясняет, что это не юридический акт.

"Вчера вышли еще одни изменения в регламент Евросоюза, исключения. Еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты и нефть в Европе востребованы", — сказал Новак.

"В очередной раз европейские политики показали, что их действия не поддаются никакой логике: в основном они сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выкрутиться из этой ситуации. В частности, эти исключения это еще раз подтверждают", — добавил он.

Исключения ЕС из потолка цен на российские нефтепродукты — это по сути легализация уже реализующихся в Европе серых схем поставок, отметил Новак. Польша затеяла большую "ядерную игру" в обход России

"Собственно, Европа нуждается в наших ресурсах, и я думаю, что все эти исключения — это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Поэтому мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Видим, что наши отрасли будут работать штатно и стабильно", — сказал Новак.

Новак, комментируя эмбарго ЕС и потолок цен на российские нефтепродукты, подчеркнул, что на февраль объемы размещены, правительство будет смотреть за развитием ситуации в марте.

Очередные топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).