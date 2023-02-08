МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Норвежская Equinor ожидает увеличение добычи углеводородов на 3% в 2023 году после снижения в прошлом году на 2%, до 2,039 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, следует из материалов компании. Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в России в 2023 году

"В 2023 году Equinor ожидает рост добычи нефти и газа примерно на 3% по сравнению с 2022 годом", — говорится в финансовой отчетности компании по итогам четвертого квартала 2022 года.

Объем добычи углеводородов в четвертом квартале составил 2,046 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. По итогам всего года он снизился на 2% и составил 2,039 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Как отметила компания, основными драйверами незначительного роста ее глобальной добычи в 2022 году стало возобновление работы месторождения Peregrino в Бразилии в июле и запуск второй фазы этого проекта в октябре. Однако уход Equinor из России и естественный спад на ряде зрелых месторождений компенсировали рост и привели к снижению добычи по итогам ушедшего года по сравнению с 2021 годом.

При этом объемы добычи газа Equinor в Норвегии выросли на 8% в 2022 году в связи с энергетическим кризисом в Европе, отметила компания. Однако производство нефти и конденсата в стране сократилось на 6% в годовом выражении.

Equinor также заявила, что продолжит инвестировать в нефтегазовые проекты и оптимизировать свой портфель, чтобы "поддерживать долгосрочное надежное энергоснабжение с низким уровнем выбросов от производства". Проекты, которые будут запущены в течение 10 лет, будут иметь средний срок окупаемости около 2,5 лет.