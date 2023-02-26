МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. На Украине не наблюдается дефицит энергомощностей, в данный момент функционируют все виды электростанций, сообщила НЭК "Укрэнерго". Economist: будущее Украины висит на волоске из-за амбиций США

Как отмечается в телеграм-канале компании, в воскресенье объем потребления электричества в стране снизился по сравнению с субботними показателями. Импорт продолжается, но его объемы незначительны, добавляется в публикации.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Украинский энергетический холдинг ДТЭК ранее сообщал, что не планирует отключений электричества 26 февраля.