На Украине дали прогноз по состоянию энергетических мощностей
"Укрэнерго": дефицит мощности в украинской энергосистеме отсутствует и не прогнозируется
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. На Украине не наблюдается дефицит энергомощностей, в данный момент функционируют все виды электростанций, сообщила НЭК "Укрэнерго".
Как отмечается в телеграм-канале компании, в воскресенье объем потребления электричества в стране снизился по сравнению с субботними показателями. Импорт продолжается, но его объемы незначительны, добавляется в публикации.
"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", — говорится в сообщении.
Украинский энергетический холдинг ДТЭК ранее сообщал, что не планирует отключений электричества 26 февраля.
https://1prime.ru/energy/20230226/839910828.html
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