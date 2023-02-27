ДОНЕЦК, 27 фев — ПРАЙМ. Угольная отрасль в ДНР стагнирует и нуждается в инвестициях, заявил РИА Новости министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. Россия резко наращивает экспорт угля в Китай

"На сегодняшний же день, как бы ни хотелось сказать о позитивной динамике в угольной отрасли, мы пока что стагнируем. Пока что своих сил не хватает, и мы рассчитываем на приход инвесторов, которые готовы вкладываться в долгосрочную перспективу, понимая, что шахты Донбасса всегда выдавали уголь на-гора, и этого угля хватало всем", — заявил Чертков РИА Новости.

В 2022 году государственные предприятия ДНР добыли около 3 миллионов тонн угля, что в 2 – 2,5 раза меньше, чем рекорды 2018-2019 годов, рассказал министр. По его словам, снижение связано с несколькими факторами. "Это и проведение СВО, и то, что многие наши шахтеры сейчас мобилизованы и защищают нашу Родину", — уточнил он. Кроме того, на работе предприятий сказывается малый объем капитальных вложений.

По словам Черткова, отрасли "нужна "новая кровь", новые инвестиции в угольную отрасль".

"Донбасс – это кладезь полезных ископаемых и, конечно же, угля. У нас есть хорошие пути для транспортировки добытого угля, в том числе и Мариупольский порт, откуда можно отгружать добытые из нашей земли богатства и произведенную на наших предприятиях продукцию в разные страны", — напомнил Чертков. Россия осталась крупнейшим поставщиков угля в Германию

Кроме того, сегодняшние "хорошие" цены на уголь "позволяют инвесторам зайти в наш регион, продолжать добычу и приглашать людей на работу в Донбасс".

"Сегодня все мы принимаем активнейшее участие в возрождении Донбасса, его угольных шахт. Но это лишь первый этап, главное у нас впереди. Также, как и в 1943-44 годах, во время Великой Отечественной войны, когда угольные шахты Донбасса получили вторую жизнь, мы возродим наши шахты. Все заново и с прицелом на большое конструктивное развитие. Причем не только шахты. Шахты – это только начало, это будет возрождение всей промышленности Донецкой Народной Республики", — пообещал он.