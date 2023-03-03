ХАРТУМ, 3 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовые резервы Судана сосредоточены на 26 месторождениях, включая еще не разработанные участки, по ряду этих месторождений планируется объявить тендеры, сообщил РИА Новости и. о. министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла. Названы условия стабильной добычи нефти в России

"У нас 26 нефтегазовых месторождений. На некоторых из них идет добыча, на других работа не ведется, по ним предлагаются тендеры… Министерство планирует также повторно объявить тендеры для компаний (на разработку месторождений, где добыча приостановлена по истечении контрактов с прежними иностранными партнерами — ред.)", — сказал глава ведомства.

"Мы также готовы вести прямые переговоры с любым инвестором, который отвечает нашим критериям и располагает финансовыми и техническими возможностями", — уточнил он.

По словам Абдаллы, одна из крупнейших европейских нефтяных корпораций уже рассматривает возможность инвестировать в нефтегазовый сектор Судана. "В течение последних шести месяцев или ранее у нас были контакты с очень крупной европейской нефтяной компанией по вопросу инвестиций в нефтегазовый сектор Судана. Они заинтересованы в большей степени в инвестициях в регион Красного моря, который считают очень перспективным для добычи газа. Мы договорились продолжить переговоры", — прокомментировал он.

Говоря о перспективах развития нефтегазовой отрасли, Абдалла назвал в числе актуальных задач повышение нефтеотдачи. По его словам, сейчас коэффициент извлечения нефти составляет порядка 30%. "Это низкий показатель, однако мы уверены, что с помощью новых технологий его можно довести до 50-60%", — пояснил он.

Абдалла также заявил, что политическая ситуация в стране не повлияет на обязательства Хартума по контрактам с иностранными инвесторами в нефтегазовой сфере.

"Мы бы хотели заверить инвесторов, что политическая обстановка не повлияет на обязательства по контрактам (с иностранными инвесторами — ред.), которые заключило суданское правительство. Правительство рассматривает этот ресурс как важный источник, чтобы ускорить экономический подъем, и привержено защите интересов инвесторов", — заявил глава ведомства. Мониторинг цен на российскую экспортную нефть будут проводить ежемесячно

Абдалла напомнил, что у Хартума "большой опыт в этой сфере" — Судан всегда, в том числе и при смене руководства страны, выполнял условия заключенных с иностранными партнерами контрактов. В качестве примера он привел сотрудничество с американской корпорацией Chevron, начатое при президенте Джафаре Нимейри и продолженное после его свержения в 1985 году, а также контракты с компаниями из Малайзии и Китая, которые продолжают работать в стране.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме. Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных реформ. Временный Суверенный совет возглавил Абдель Фаттах аль-Бурхан, Абдалла Хамдок стал премьером.

Хамдок второго января 2022 года на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Вслед за отставкой Хамдока в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных.

В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Согласно документу, переходный период вводится на два года и завершится проведением всеобщих выборов.