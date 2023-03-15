МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Несколько экологических организаций подали в суд на президента США Джо Байдена из-за его решения одобрить проект ConocoPhillips, в рамках которого на северо-западе Аляски появятся скважины для добычи нефти и газа, пишет Politico. Администрация Байдена одобрила скандальный проект по добыче нефти на Аляске

Проблема, как следует из иска, состоит в следующем: постройка буровых площадок планируется в чувствительной среде. Представители организаций уверены, что скважины окажут негативное влияние на качество воды, воздуха, а также жизни людей и животных в регионе.

Экоактивисты подчеркнули, что одобрение такого проекта нарушает четыре природоохранных закона, хотя Бюро по управлению землями и сократило его первоначальные масштабы.

Помимо этого, в иске содержится обвинение ведомства в неспособности реально оценить тот вред, который проект может нанести землям коренных жителей Аляски. По мнению активистов, Служба по охране рыбных ресурсов и дикой природы не смогла должным образом рассмотреть потенциальное воздействие скважин на исчезающие виды, включая белых медведей.

Администрация Байдена согласовала проект Уиллоу американской компании ConocoPhillips по добыче нефти на Аляске 13 марта, одобрив работы на трех из пяти буровых точек. Разработкой месторождения займется дочерняя компания ConocoPhillips Willow. Согласно расчетам, добыча нефти составит около 600 миллионов баррелей, а объем выбросов парниковых газов — 280 миллионов тонн в год.