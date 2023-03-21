МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден совершенно неожиданно обеспечил российскому лидеру Владимиру Путину крупную победу, пишет The Heritage Foundation со ссылкой на комментарий директора Центра энергетики, климата и окружающей среды Дианы Фурхтготт-Рот. Bloomberg: США прорабатывают меры на случай ухудшения банковского кризиса

Она напомнила, что ранее Байден подписал указ об ограничении разработки месторождений нефти и газа в Северном Ледовитом океане и на Аляске, на неопределенный срок законодательно запретив энергетическим компаниям разработку нефтегазовых месторождений на площади 2,8 миллиона акров в море Бофорта на северо-западе Аляски. По мнению Фурхтготт-Рот, это решение Белого дома обеспечило России огромное преимущество.

"Москва, таким образом, имеет уникальную возможность практически полностью доминировать в тех районах, которые богаты ценнейшими минералами. Россия уже давно ориентирована на освоение арктического региона, известного своими огромными природными богатствами. Благодаря нынешнему главе Белого дома российская сторона может единолично сосредоточиться на добыче этих ресурсов", — написала эксперт.

В выигрыше оказался и верный союзник России — Китай.

Фурхтготт-Рот объяснила, что администрация Байдена не только ограничивает добычу ресурсов вблизи Аляски, но и стремится развивать зеленую энергетику. Именно Китай — крупнейший в мире производитель компонентов для получения электричества из возобновляемых источников энергии, напомнила она.