МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Некоторые страны Восточной Европы, которые закупают российский обогащенный уран для своих АЭС, начали поиск новых поставщиков, стремясь снизить зависимость от российского ядерного топлива, сообщил Bloomberg. В Китае заявили о необходимости дать Западу урок из-за Украины

Некоторые некоторые АЭС планируют заключить новые контракты до 2025 года, а в качестве альтернативного поставщика рассматривается Казахстан. Последний производит около 40 процентов мирового урана.

Как отметил исполнительный директор казахстанской государственной компании "Казатомпром" Ержан Муканов, "геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, побуждая некоторых производителей создавать запасы". Он подтвердил, что Казахстан готовит свои запасы к добыче, стремясь удовлетворить текущие потребности рынка. Муканов также подчеркнул, что в этом году страна производство топлива в стране будет поддерживаться на уровне 22 тысяч тонн.

Bloomberg напомнил, что Соединенные Штаты тоже хотели бы снизить зависимость от российского обогащенного урана, но это не смогло сдержать стремительный рост экспорта ядерного топлива. Агентство отметило, что, если верить прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, то мировой спрос на уран подскочит не менее, чем на треть к 2030 году.

В феврале Минэнерго США заявило, что активно ищет альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС. Помощник главы американского энергетического ведомства по международным делам Эндрю Лайт тогда признал, что в текущее время Вашингтон полагаются на Россию в плане поставок 20 процентов обогащенного урана, применяемого в коммерческих ядерных реакторах, что "нестабильно со стратегической точки зрения".