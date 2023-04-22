МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что за последние дни провел переговоры с представителями Белого дома, а также ExxonMobil и Halliburton, сообщает газета Financial Times. СМИ: ExxonMobil свернет кампанию по поиску нефти в Бразилии

"Чернышов… заявил, что за последние дни провел в Вашингтоне встречи с Halliburton и ExxonMobil", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что Чернышов также встретился с чиновниками Белого дома, членами конгресса и сенаторами из обеих партий, чтобы заручиться поддержкой возможных американских инвестиций в украинский энергетический сектор.

Согласно газете, глава правления "Нафтогаза" еще в январе провел переговоры с руководством Chevron.

Украинская компания надеется подписать контракт с Halliburton об увеличении добычи. "Мы хотим, чтобы они (Halliburton) расширили свое присутствие", — добавил Чернышов.