МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Лукойла" в 2022 году выросла на 7% без учета проекта "Западная Курна 2", до 2,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, говорится в годовом отчете компании. Добыча жидких углеводородов в Норвегии выросла на 2,3 процента за март

"По итогам 2022 года добыча углеводородов группы составила 2,3 миллиона баррелей н.э. в сутки, из которых 76% — жидкие углеводороды, а 24% — природный и попутный нефтяной газ (ПНГ). Добыча без учета проекта Западная Курна-2 выросла на 7% по сравнению с 2021 годом", — пишет компания.

Отмечается, что это обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+, а также приобретением в 2022 году долей в добывающих активах в России, Азербайджане и Мексике. Без учета приобретений рост добычи составил 3,4% по сравнению с 2021 годом, добавляет "Лукойл".

Коэффициент восполнения добычи углеводородов "Лукойла" приростом запасов в 2022 году составил 144%, говорится в годовом отчете компании.

Объем доказанных запасов углеводородов группы по классификации SEC на конец 2022 года составил 15,1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, из которых на жидкие углеводороды приходится 76%, на газ — 24%.

"Коэффициент восполнения добычи углеводородов приростом доказанных запасов без учета изменения макроэкономических параметров оценки составил в 2022 году 144%", — говорится в отчете. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Отмечается, что обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 18 лет.

Успешность поисково-разведочного бурения благодаря применению передовых методов ГРР составила в 2022 году 76%, при этом в России показатель составил 84%, уточняется в материалах. В целом по группе было открыто четыре новых месторождения и 48 залежей.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.