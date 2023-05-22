МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Кабмин увеличит господдержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне, соответствующая "дорожная карта" утверждена, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Боррель объяснил, зачем поднял вопрос об экспорте индийских нефтепродуктов

"По поручению главы государства мы расширяем поддержку развития нефтегазохимических кластеров. Это в первую очередь относится к Арктической зоне, в непосредственной близости от ресурсной базы", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами и отметил, что данное решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей и будет способствовать долговременному экономическому росту.

"Соответствующая "дорожная карта "утверждена", — сказал Мишустин.