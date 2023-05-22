МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ актуализировало "дорожную карту" развития нефтегазохимического комплекса, производство крупнотоннажных полимеров должно вырасти на 34% к 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Нефтегазохимические кластеры в Арктической зоне получат больше господдержки

"По поручению президента России Владимира Владимировича Путина 16 мая этого года правительством утверждена актуализированная "дорожная карта" развития нефтегазохимического комплекса", — сказал Новак на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Утверждены целевые показатели — это увеличение производства крупнотоннажных полимеров на 34% к 2025 году", — добавил он.

Новак пояснил, что документ дополнен мероприятиями по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, локализации оборудования, экспериментом по введению маркировки товарных масел и смазок, созданию дополнительных механизмов стимулирования развития нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке. Также в него включены мероприятия по подготовке квалифицированных специалистов для нефтегазохимической отрасли.

Новак также рассказал, что в целях развития сырьевой базы для нефтехимической отрасли будет разработана комплексная программа освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

"Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением правительства, позволит направить дополнительные ресурсы на реализацию проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечит импортозамещение нефтехимической продукции на внутреннем рынке РФ, а также будет способствовать росту несырьевого неэнергетического экспорта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", — заключил вице-премьер. Мишустин заявил о расширении механизма "Фабрика проектного финансирования"

Кроме того, Новак сообщил, что Минэнерго РФ в 2021-2022 годах заключило 5 инвестсоглашений по новым нефтехимическим мощностям, инвестиции до 2027 года составят 800 миллиардов рублей.

"В период с 2021 по 2022 год Минэнерго России были заключены пять инвестиционных соглашений о создании новых нефтехимических мощностей с крупнейшими предприятиями — это "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим", "ЗапСибНефтехим", "Уфаоргсинтез", "Каспийская инновационная компания". Планируемый объем инвестиций в рамках указанных соглашений до 2027 года составит около 800 миллиардов рублей", — сказал он.

Он также добавил, что вне рамок инвестиционных соглашений, но благодаря введенным мерам поддержки в виде обратного акциза на этан и СУГ и реализуются крупные проекты по строительству нефтегазохимических комбинатов в Усть-Луге, Благовещенске и Усть-Куте с общим объемом инвестиций более 3 триллионов рублей.