ТОКИО, 6 июн — ПРАЙМ. Япония в ежегодном докладе "Белая книга по энергетике" вновь назвала российские проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" незаменимыми и важными для своей энергетической безопасности. Власти Японии прокомментировали решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

"Что касается проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", которые являются нефтяным проектом и проектом по СПГ в России с (участием – ред.) Японии, то проект "Сахалин-1" является для Японии важным источником поставок нефти вне Ближнего Востока, зависимость от которого составляет более 90%. "Сахалин-2" обеспечивает около 9,5% японского импорта СПГ и около 3% от общего объема вырабатываемой энергии, что делает их незаменимыми источниками для японского потребления электроэнергии и газа. Таким образом, эти проекты являются чрезвычайно важными с точки зрения энергетической безопасности", — отмечается в документе.

Относительно превышения спроса над предложением на мировом рынке СПГ правительство Японии прогнозирует, что эта тенденция сохранится примерно до 2025 года, когда, как ожидается, в мире запустят ряд новых проектов. "Мы полагаем, даже если проекты по СПГ, которые в настоящее время строятся, будут запущены без промедлений, уровень предложения не будет поспевать за спросом примерно до 2025 года. И до этого времени "конкуренция за СПГ" в мире будет только усиливаться", — подчеркивают авторы доклада.

Что касается цен на природный газ и СПГ, то "если уровень спроса в Европе не изменится существенно, то возврат к уровням до текущего "кризиса между уровнями предложения и спроса" может произойти примерно после 2030 года".

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство РФ 3 августа прошлого года постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, заявила, что не будет участвовать в новом операторе. Импорт СПГ в Японию упал до минимума за 20 лет в мае, пишет СМИ

Также контракты с новым оператором компанией "Сахалинская Энергия" заключили потребители энергии: компания JERA – совместная компания энергетических Tokyo Electric Power Co. (ТЕРСО) и Chubu Electric Power Co, Osaka Gas, Kyushu Electric Power Company, Tokyo Gas, Tohoku Electric.

В проекте "Сахалин-1" 30% принадлежит японской компании Sodeco, в которой 50% принадлежит правительству Японии в лице министерства экономики, туда также входят корпорации Itochu, Japan Petroleum Exploration (JAPEX), Marubeni и INPEX Corporation. После того как в марте 2022 года уже бывший оператор проекта "Сахалин-1", компания Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, работа проекта была почти приостановлена. Президент России Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф".