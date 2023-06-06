"Укрэнерго" оценило влияние ЧП на Каховской ГЭС на работу энергосистемы
"Укрэнерго": ЧП на Каховской ГЭС пока не повлияло на работу энергосистемы страны
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Частичное разрушение на Каховской ГЭС пока не повлияло на работу энергосистемы Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
По данных компании в Telegram-канале, ситуация на объекте и "вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы".
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по станции, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://1prime.ru/energy/20230606/840765673.html
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